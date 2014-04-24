Раскрыта серия краж денежных терминалов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В нескольких случаях преступники за неимением времени, похищали сами терминалы. Перетаскивали их в неприметное место, где уже «потрошили» купюроприемник. При осмотре близлежащей территории полицейские обнаружили несколько брошенных терминалов. Ряд преступлений не были доведены до конца, по независящим от злоумышленников обстоятельствам и были квалифицированы, как покушение на кражу.

На раскрытие дерзких преступлений ориентировали сотрудников всех оперативных подразделений города и комплексных сил полиции, руководство было возложено на Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское».

Анализ совершенных преступлений показал, что в городе действует хорошо организованная группа, которая в течение 3-4 минут совершает хищение. В случае сработки тревожной сигнализации, преступники успевали скрыться с места происшествия до приезда групп задержания частных охранных организаций.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

В полиции отмечают, что во всех случаях платежные терминалы были установлены в легко доступных местах – тамбурах, холлах помещений и никак не были закреплены, не оборудованы сигнализацией и системой видеонаблюдения, что позволило преступникам легко совершать эти преступления и оставаться долгое время безнаказанными.

После совершения первых подобных преступлений сотрудники полиции оповестили владельцев платежных терминалов о возможных преступных посягательствах, провели профилактические беседы и рекомендовали предпринять необходимые меры безопасности: оборудовать системами видеонаблюдения места установки оборудования и, по возможности, организовать систему оповещения самого владельца в случае вскрытия терминала.

По словам заместителя начальника отдела полиции № 20 подполковника Ивана Васильева, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о лицах, возможно, причастных к совершению преступлений. При ее тщательной проверке оперативники установили трех молодых людей, двое из которых – жители Гальяно-горбуновского массива, ранее судимые за совершение краж, третий проживает на Малой Кушве. Все трое были задержаны. При проведении обысков по месту жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к совершенным преступлениям. Это и орудия совершения преступления, и частично похищенное имущество.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Один из задержанных, 30-летний мужчина, исполнявший в преступной группе роль водителя, в настоящее время активно сотрудничает со следственными органами, поэтому в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его 31-летние подельники находятся под стражей.

Установлено, что в преступной группе роли были четко распределены. Водитель постоянно находился за рулем собственной автомашины ВАЗ – 2114, никогда не отлучался, и в любую минуту готов был скрыться с места преступления. Одному из участников отводилась роль наблюдателя за обстановкой на улице, в случае опасности, он должен был подать сигнал. Еще один человек проникал в магазин и извлекал купюроприемник. Если что-то не получалось, звал подельника с улицы, чтобы вытащить терминал.

Свидетелем одного преступления, совершенного в районе Красного Камня, стала жительница близлежащего дома. В ночное время она услышала звон разбитого стекла и выглянула в окно. Женщина подтвердила сотрудникам полиции, что видела двух мужчин. Один из них оставался на улице, второй залез в магазин. Через несколько минут он выскочил и оба сели в отечественную машину и скрылись. Свидетельница хотела было вызвать полицию, но увидела, что к магазину уже подъехала машина охраны.

В настоящее время подозреваемые мужчины дали признательные показания по 12 эпизодам преступной деятельности. Уголовные дела, возбужденные по ч.2 ст. 158 УК РФ объединены в одно производство и расследуются следственным управлением ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Обычно жертвами таких ограблений становятся организции, которые не стали нанимать круглосуточную охрану. Но даже наличие охранника зачастую не спасает от взлома помещения, ведь преступники могут быть хорошо подготовлены. Чтобы проверить квалификацию специалиста по охране можно пройти онлайн тест охранника, который покажет приблизительный уровень знаний и умений.