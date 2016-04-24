Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Зазевалась за рулем: в Екатеринбурге автоледи наехала на мужчину с малышом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Зазевалась за рулем: в Екатеринбурге автоледи наехала на мужчину с малышом

24 апреля 2016, 13:40ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»