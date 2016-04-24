Зазевалась за рулем: в Екатеринбурге автоледи наехала на мужчину с малышом

Как сообщают в пресс-группе ГУ МВД области, вчера днем 28-летняя девушка на Hyundai Solaris ехала по территории торгового комплекса. На повороте она не пропустила мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На руках отец держал своего двухлетнего ребенка.

От столкновения с иномаркой, мужчина выронил малыша на проезжую часть. Ребенок ударился головой об асфальт. В результате ДТП, врачи диагностировали у мальчика сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Его 33-летний отец тоже серьезно пострадал - перелом ноги, сотрясение и черепно-мозговая травма.

В полиции отмечают, что невнимательной автоледи может грозить уголовное наказание.

В Нижнем Тагиле на прошлой неделе пьяный автолюбитель сбил 11-летнюю девочку.