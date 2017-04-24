10 нарушений ПДД выявлено за время проведения рейда «Стоп-контроль» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 апреля в Нижнем Тагиле прошло профилактическое рейдовое мероприятие «Стоп-контроль» по выявлению случаев управления водителями транспортных средств в пьяном состоянии, а также вождения без прав.

В период с 17 до 19 часов инспекторами ГИБДД было зафиксировано шесть грубых нарушений ПДД. Установлено, что один водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, один автовладелец отказался от медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в организме, один человек был доставлен для установления состояния наркотического опьянения, четыре человека управляли ТС без водительских прав. В рейде были задействованы 78 сотрудников ГИБДД и 31 патрульный автомобиль.

В этот же день масштабное мероприятие на территории Нижнетагильского ГО продолжилось в 20:00 и продлилось до 02:00. В местах проверки по городу было выставлены 49 сотрудников ГИБДД, 23 патрульных автомашины.

Фото: Отделение ГИБДД Нижнего Тагила

За время проведения рейда было выявлено еще четыре случая нарушений ПДД. При проверке было установлено, что один человек управлял автомобилем в пьяном состоянии, один автовладелец отказался от медицинского освидетельствования, один водитель не имел прав на управление ТС, еще один автомобилист также не имел водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Случаев ДТП с участием пьяных водителей во время проверки «Стоп-контроль» в этот день не зафиксировано.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы, об этом сообщает пресс-служба Отделения ГИБДД Нижнего Тагила.