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10 нарушений ПДД выявлено за время проведения рейда «Стоп-контроль» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 нарушений ПДД выявлено за время проведения рейда «Стоп-контроль» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 апреля 2017, 12:50Происшествия
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