750 тысяч рублей за гибель мужа отсудила у строителей теплотрассы жительница Екатеринбурга
24 апреля 2017, 16:45Происшествия
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Екатеринбурженка отсудила у строителей теплотрассы 450 тыс. руб. компенсации за гибель мужа и 300 тыс. руб. для ребенка в связи с потерей кормильца.
Сюжеты: Екатеринбург
Муж екатеринбурженки погиб в 2014 году, когда провалился в траншею, выкопанную для ремонтных работ по замене теплотрассы. Мужчина ехал на снегоболотоходе. Высота падения составила 2,5 метра. Яма не была огорожена лентой и не была обозначена соответствующими дорожными знаками. В момент инцидента мужчина был пьян.
На момент смерти супруга женщина была беременна. Родив ребенка, она обратилась в суд, который постановил обязать компанию, виновную в смерти кормильца семьи, возместить потерпевшей моральный и материальный вред, а также компенсацию по потере кормильца ее ребенку и судебные издержки.
Также организация будет обязана выплачивать ребенку, оставшемуся без отца, ежемесячные алименты до совершеннолетия, пишет JustMedia.
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