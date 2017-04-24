750 тысяч рублей за гибель мужа отсудила у строителей теплотрассы жительница Екатеринбурга

Муж екатеринбурженки погиб в 2014 году, когда провалился в траншею, выкопанную для ремонтных работ по замене теплотрассы. Мужчина ехал на снегоболотоходе. Высота падения составила 2,5 метра. Яма не была огорожена лентой и не была обозначена соответствующими дорожными знаками. В момент инцидента мужчина был пьян.

На момент смерти супруга женщина была беременна. Родив ребенка, она обратилась в суд, который постановил обязать компанию, виновную в смерти кормильца семьи, возместить потерпевшей моральный и материальный вред, а также компенсацию по потере кормильца ее ребенку и судебные издержки.

Также организация будет обязана выплачивать ребенку, оставшемуся без отца, ежемесячные алименты до совершеннолетия, пишет JustMedia.