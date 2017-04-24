Малолетние беспризорники столкнули 6-летнюю девочку в ледяной фонтан в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мы шли мимо Светомузыкального фонтана в Театральном сквере и увидели, что дети играют около него. Потом мальчики толкнули девочку, она упала в воду. Девочка плакала и не могла выбраться, мальчики смеялись. Мы помогли ей выбраться и увидели, что у неё промокла вся одежда. На улице было около 5 градусов и ветер рассказала Ирина журналистам TagilCity.ru.

Ирина и её спутники не осталась безучастны к беде ребёнка. Взрослые отдали девочке свою тёплую одежду и предложили довести её до дома, где она могла бы согреться. Но оказалось, что девочка проделала от родного дома длинный путь.

Я сняла свое пальто и надела на ребёнка. Девочку мы посадили на скамейку и предложили проводить её домой. Она сказала, что живёт недалеко, мы предложили отвести её к родителям. Девочка ответила, что дома никого нет, на что мы предложили оставить её у соседей, в ответ она призналась, что живёт на улице Шевченко, а это Тагилстрой поделилась Ирина с журналистами TagilCity.ru.

Путь с родного Тагилостроя до центра Нижнего Тагила девочка проделала на маршрутке со своим братом. Мама, по её словам, не имела представления о том, насколько далеко зашли её дети в своих играх.

Она призналась, что мама не знает, где она. С восьмилетним братом они сами приехали сюда на маршрутке. Девочке шесть лет. Мы вызвали полицию. Девочку полицейские посадили в машину и сказали, что собираются отвезти её в больницу. Одета она была бедно, мокрую одежду пришлось снять, в машине она сидела в одной футболке, без джинсов, полицейский дал ей свой пуховик. Двух мальчиков тоже забрали, а брат бросил сестру и убежал, тоже раздетый и мокрый завершила рассказ об инциденте Ирина.

С того субботнего дня Ирина не находила себе места, беспокоясь о дальнейшей судьбе ребёнка. Ведь погодные условия в субботу были таковы, что ребёнок мог заболеть воспалением лёгких и отправиться уже не домой к маме, а в стационар.

24 апреля журналисты TagilCity.ru опросили об инциденте полицейских. Они рассказали о том, что происходило с девочкой после того, как им в руки её передала Ирина.

Изначально, по сообщению граждан, подъехал экипаж сотрудников ГИБДД. Затем за ребёнком прибыли сотрудники отдела полиции №16 и дежурный инспектор по делам несовершеннолетних сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

К счастью, как рассказали полицейские, ребёнок не пострадал в результате падения фонтан и кратковременного нахождения в ледяной талой воде.

До приезда инспектора ПДН девочку осмотрели медики экипажа скорой помощи. Здоровью ребёнка ничего не угрожало, оснований для госпитализации не было, потому после необходимых мероприятий ребёнок был доставлен домой рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Брат девочки, который, как выяснили полицейские, и столкнул девочку в фонтан, позднее был найден около железнодорожного вокзала.

Брата девочки, которому 8 лет, сотрудники полиции нашли в привокзальном районе в тот же день. Как выяснилось, он и столкнул свою сестру в фонтан. Он также был доставлен домой отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Мама девочки и её брата, без сопровождения гулявших в другом районе города, объяснила ситуацию тем, что дети взяли у неё денег на чипсы и отпросились погулять во дворе.

Они попросили денег на чипсы и сказали, что идут гулять во двор. На полученные деньги, видимо, дети поехали на маршрутке в центр – объяснила мама полицейским. До этого инцидента девочка никогда не попадала в поле зрения полиции. Её мама ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей сообщили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила журналистам.

Ирина, узнав от журналистов TagilCity.ru о благополучном завершении истории с девочкой, испытала облегчение. Но если к полиции вопросов нет, то куда же смотрели остальные тагильчане?

Хорошо, что девочку отвезли к маме, я очень рада, что она не простудилась. Я понимаю, что мама не уследила, но как же все остальные тагильчане? Почему водитель маршрутки не обратил внимания на малолетних пассажиров без сопровождения? Почему взрослым пассажирам не показалось странным, что дети 6 и 8 лет одни едут с Тагилстроя в центр города? Хорошо, что всё закончилось благополучно, но нужно быть внимательнее друг к другу отметила Ирина в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

По информации полиции, всего в неполной семье, где воспитывается упавшая в фонтан девочка, трое детей. У шестилетней девочки два брата – восьми и тринадцати лет.