Мошенницы довели до самоубийства ветерана ВОВ в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело
24 апреля 2017, 18:40Происшествия
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В Екатеринбурге в отношении мошенниц было возбуждено уголовное дело. Они довели до самоубийства ветерана Великой Отечественной войны.
Сюжеты: Екатеринбург
За некоторое время до трагедии две неизвестные женщины приходили к пожилому мужчине. После их ухода он не досчитался 60 тысяч рублей. 21 апреля его тело обнаружили с признаками суицида, передает СК РФ по Свердловской области.
Сейчас следователи устанавливают личности мошенниц. Опрашиваются родственники, соседи, знакомые ветерана. Также разыскиваются люди, пострадавшие от мошеннических действий гражданок.
Сообщается, что следователи учли категорию, к которой относился ветеран, – социально незащищенную. Именно поэтому действиям преступниц будет дана самая жесткая правовая оценка.
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