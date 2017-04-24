Пожар на мебельной фабрике «Карамыш» произошел в Берёзовском (ФОТО)
24 апреля 2017, 08:50Происшествия
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В городе Берёзовский накануне произошел пожар на мебельной фабрике «Карамыш». Сгорели гараж и офисные помещения предприятия, передает E1.ru.
На ликвидацию пожара выезжали 46 спасателей и 13 единиц техники. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.
В огне никто из сотрудников предприятия и спасателей не пострадал.
Известно, что возгорание началось на втором этаже двухэтажного здания. Открытое горение пожарные тушили около получаса.
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Фото: E1.ru
Также в минувшие выходные в столице Урала в пожаре обгорели спасатель и местный житель. Пожар, на тушение которого ушло четыре часа, произошёл в садовом товариществе.
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