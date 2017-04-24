Пожар на мебельной фабрике «Карамыш» произошел в Берёзовском (ФОТО)

В огне никто из сотрудников предприятия и спасателей не пострадал.

Известно, что возгорание началось на втором этаже двухэтажного здания. Открытое горение пожарные тушили около получаса.

Также в минувшие выходные в столице Урала в пожаре обгорели спасатель и местный житель. Пожар, на тушение которого ушло четыре часа, произошёл в садовом товариществе.