Три человека погибли при пожаре на пилораме в Свердловской области (ФОТО)
24 апреля 2017, 09:20Происшествия
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В пос. Октябрьский в Свердловской области произошел крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии. Есть трое погибших.
Как пишет Е1, на место пожара выезжало несколько пожарных бригад. Огонь уничтожил две хозяйственные постройки общей площадью 250 кв. м. Предположительно, очагом возгорания стала бытовка, в которой ночевали работники.
Сейчас дело находится на контроле у следственного комитета, назначена экспертиза, которая даст официальный ответ о причине пожара. В огне погибли три человека.
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Фото: Е1
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