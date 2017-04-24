Трое несовершеннолетних поджигателей травы задержаны в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Наибольшая площадь загорания была зафиксирована в районе посёлка Зональный, неподалёку от Дзержинского района Нижнего Тагила. Огонь охватил территорию площадью в 1 гектар.

На территории города Нижний Тагил продолжают работу патрульно-контрольные группы, в состав которых входят как сотрудники МЧС, так и сотрудники полиции.

При поджоге травы по улице Ежовой были задержаны трое несовершеннолетних 2001-2002 года рождения. Двое из них оказались учениками Лицея №51, а ещё один задержанный поджигатель обучается в школе №95.

По предварительным данным они поджигали траву в районе посёлка Зональный и в районе улицы Ежовой сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Общая площадь загорания на улице Ежовой составила 600 квадратных метров.

Также дважды за этот субботний день был подожжён парк ДК НТМК.