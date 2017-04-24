Трое несовершеннолетних поджигателей травы задержаны в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
В субботу, 22 апреля, пожарные выехали 13 раз на тушение травы в Нижнем Тагиле. Патрульно-контрольной группой были задержаны трое несовершеннолетних поджигателей.
Наибольшая площадь загорания была зафиксирована в районе посёлка Зональный, неподалёку от Дзержинского района Нижнего Тагила. Огонь охватил территорию площадью в 1 гектар.
На территории города Нижний Тагил продолжают работу патрульно-контрольные группы, в состав которых входят как сотрудники МЧС, так и сотрудники полиции.
При поджоге травы по улице Ежовой были задержаны трое несовершеннолетних 2001-2002 года рождения. Двое из них оказались учениками Лицея №51, а ещё один задержанный поджигатель обучается в школе №95.
По предварительным данным они поджигали траву в районе посёлка Зональный и в районе улицы Ежовой сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Общая площадь загорания на улице Ежовой составила 600 квадратных метров.
Также дважды за этот субботний день был подожжён парк ДК НТМК.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru