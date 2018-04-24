93-летний фронтовик из Екатеринбурга был избит из-за квартиры

Как сообщает фронтовик, побои он получил из-за квартиры. После смерти дочери мужчина отказался от своей доли наследства в квартире и частном доме в пользу родственника. Позже фронтовик подарил внучке квартиру, которая досталась ему от государства. Пенсионер в ней теперь только прописан и не имеет вообще никакой собственности.

Квартиру внучка сдавала внаем. Не так давно она решила ее продать. Однако сделать этого не может из-за того, что там прописан пенсионер. Родственники решили приехать к ветерану поговорить о дальнейшей судьбе недвижимости, но разговор перерос в избиение пенсионера. Мужчина оказался на больничной койке.

Пенсионер рассказал, что родственники за ним не ухаживают, а во время последнего разговора с кулаками сообщили ему, что увезут его в лес для расправы. Теперь ветеран боится возвращаться домой из медучреждения, пишет «Вечерний Екатеринбург».