Один человек погиб в пожаре в офисном здании Екатеринбурга
24 апреля, 21:20Происшествия
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24 апреля в пожаре в офисном здании Екатеринбурга на улице Шефской погиб один человек, еще двое пострадали от угарного газа.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным пресс-службы МЧС, возгорание произошло в подвале административного здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава. Огонь ликвидировали в течение получаса. Причины пожара пока не установлены.
До приезда спасателей из здания было эвакуировано 30 человек. Также в СК РФ по Свердловской области подтвердили, что в пожаре погиб мужчина - работник автосервиса. Сейчас СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.
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