Один человек погиб в пожаре в офисном здании Екатеринбурга

По данным пресс-службы МЧС, возгорание произошло в подвале административного здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В тушении были задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава. Огонь ликвидировали в течение получаса. Причины пожара пока не установлены.

До приезда спасателей из здания было эвакуировано 30 человек. Также в СК РФ по Свердловской области подтвердили, что в пожаре погиб мужчина - работник автосервиса. Сейчас СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.