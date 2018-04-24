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Один человек погиб в пожаре в офисном здании Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один человек погиб в пожаре в офисном здании Екатеринбурга

24 апреля, 21:20Происшествия
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