Оконная рама упала на студентку во время ремонта в колледже в Краснотурьинске
24 апреля, 10:05Происшествия
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В Краснотурьинске 19 апреля на студентку колледжа упала рама либо, по сведениям других источников, фрагмент подоконника. Девушка получила травмы.
Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту травмирования студентки колледжа искусств в Краснотурьинске.
По предварительным данным, в здании общежития колледжа искусств в Краснотурьинске проходит ремонт. Во время ремонтных работ при неустановленных обстоятельствах на девушку упала рама либо ее фрагменты. Пострадавшая была госпитализирована.
В ходе проверки будет установлено: соблюдалась ли техника безопасности подрядной организацией, занимающейся заменой окон, а также степень вреда, который студентка получила в результате инцидента.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство.
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