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Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона

24 апреля, 06:05Происшествия
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