Первоклассник из Екатеринбурга погиб после падения на арматуру возле стадиона
24 апреля, 06:05Происшествия
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В течение недели врачи Екатеринбурга боролись за жизнь первоклассника, который пострадал при падении на кусок арматуры возле школьного стадиона. Но из-за полученной травмы головы мальчик скончался в больнице.
Сюжеты: Екатеринбург
15 апреля первоклассник прогуливался по стадиону возле одной из школ Екатеринбурга. По предварительным данным, там мальчик упал на торчащий кусок арматуры и получил повреждение головы.
Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу, где врачи боролись за жизнь ребёнка. 23 апреля, по информации СУ СК России по Свердловской области, мальчик скончался из-за полученной травмы.
На данный момент следствие выясняет обстоятельства трагедии. Принимаются меры по установлению свидетелей, выясняется, на балансе какой организации находится стадион и по какой причине на нём была оставлена арматура.
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