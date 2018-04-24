Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского на служебном авто въехали в ВАЗ пенсионерки

Как пишет Е1, в аварии ни водители, ни пассажиры не пострадали. А вот автомобили получили механические повреждения.

Со слов очевидцев ДТП, из машины полиции вышли сотрудники в форме и стали снимать номера со служебного автомобиля. В полиции инцидент подтвердили и сообщили, что ДТП действительно произошло.

В результате столкновения машины получили механические повреждения. Старший сержант 1994 года рождения, управлявший патрульной машиной, его коллега, тоже сержант 1994 года и женщина 1951 года рождения, управлявшая ВАЗ-21043, серьезных травм не получили рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Также он пояснил, что оба участника ДТП освидетельствованы, алкоголь в крови не обнаружен. Проводится проверка.