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Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского на служебном авто въехали в ВАЗ пенсионерки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского на служебном авто въехали в ВАЗ пенсионерки

24 апреля, 11:05Происшествия
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