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Труп рыбака из Свердловской области найден в палатке на озере Таволжаное
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп рыбака из Свердловской области найден в палатке на озере Таволжаное

24 апреля, 13:40Происшествия
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