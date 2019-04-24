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В ночь на 24 апреля в Екатеринбурге во время пожара в жилом доме пострадал мужчина, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание произошло около 2.00 на четвертом этаже в доме на улице Анны Бычковой. Из многоэтажки были эвакуированы 27 человек, среди которых семь детей.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартире, где находился очаг возгорания. В одной из комнат пожарные обнаружили мужчину. Он был без сознания. На автомобиле реанимации пострадавший был госпитализирован в городскую больницу № 40.
По словам соседей, 64-летний мужчина живет один, вредных привычек не имеет. Однако, по предварительной версии, пожар начался с кровати.
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Бригада газовой службы также прибыла на место происшествия, поскольку дом газифицирован. После проверки оборудования выяснилось, что все в порядке и отключение не требуется.
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