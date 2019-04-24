Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге во время пожара в жилом доме пострадал мужчина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1e8e531a91e1ca75ae7f0e22bcce7e34210383331 1200

В Екатеринбурге во время пожара в жилом доме пострадал мужчина

Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: Е1
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»