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В Каменске-Уральском главврач детской больницы задержан по делу о взятке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Каменске-Уральском главврач детской больницы задержан по делу о взятке

Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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