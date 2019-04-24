В Каменске-Уральском главврач детской больницы задержан по делу о взятке
Сегодня, 19:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском следователи проводят обыск у главврача местной детской больницы Сергея Гультяева, в связи с делом о взяточничестве, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Как сообщает издание, в СКР давать комментарии не стали. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также сообщил, что в интересах следствия информация о деле не разглашается.
Известно, что Сергей Гультяев был задержан на 48 часов. По данным источника, на главврача заведено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в размере более 3 млн рублей.
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