В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте Ford на полном ходу протаранил ВАЗ
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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23 апреля около 17:30 на Уральском проспекте автомобиль марки Ford на полной скорости протаранил ВАЗ-2114, который не пропустил иномарку при выезде с второстепенной дороги.
Сюжеты: Нижний Тагил
Видео аварии с онлайн-камер опубликовали «Сети Тагила». Судя по записи, водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности маневра и выехал на Уральский проспект, по которому на большой скорости ехал Ford. Инормарка не успела затормозить и въехала в ВАЗ, который откинуло в столб на разделительной полосе.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
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В результате столкновения никто не пострадал. В момент аварии оба водителя были трезвы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
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