В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте Ford на полном ходу протаранил ВАЗ

Видео аварии с онлайн-камер опубликовали «Сети Тагила». Судя по записи, водитель отечественного автомобиля не убедился в безопасности маневра и выехал на Уральский проспект, по которому на большой скорости ехал Ford. Инормарка не успела затормозить и въехала в ВАЗ, который откинуло в столб на разделительной полосе.