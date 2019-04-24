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В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте Ford на полном ходу протаранил ВАЗ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте Ford на полном ходу протаранил ВАЗ

Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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