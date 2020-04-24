В Екатеринбурге СК начал проверку по сообщению СМИ о ребёнке, живущем на теплотрассе
Сотрудники СКР в Екатеринбурге начали доследственную проверку по сообщению СМИ о ребёнке, которого нашли на теплотрассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Беспризорного ребёнка нашли сотрудники благотворительного фонда на одной из теплотрасс столицы Урала. Мальчик сильно кашлял, поэтому волонтёры вызвали бригаду скорой помощи – малолетнему беспризорнику поставили диагноз «туберкулёз». С таким же заболеванием состоял на учёте его покойный отец. 11-летний мальчик жил в многодетной неблагополучной семье.
В рамках доследственной проверки следователями СКР будут тщательно проанализированы озвученные в СМИ данные с дачей объективной правовой оценки действиям (бездействию) всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые в силу возложенных на них полномочий должны предупреждать возникновение подобных ситуаций, в которых жизнь и здоровье детей подвергаются опасности, сообщили в СК.
Соответствующее процессуальное решение будет принято после проверки. Сейчас ребёнок находится в детской туберкулезной больнице Нижнего Тагила.