В Екатеринбурге СК начал проверку по сообщению СМИ о ребёнке, живущем на теплотрассе

Беспризорного ребёнка нашли сотрудники благотворительного фонда на одной из теплотрасс столицы Урала. Мальчик сильно кашлял, поэтому волонтёры вызвали бригаду скорой помощи – малолетнему беспризорнику поставили диагноз «туберкулёз». С таким же заболеванием состоял на учёте его покойный отец. 11-летний мальчик жил в многодетной неблагополучной семье.

В рамках доследственной проверки следователями СКР будут тщательно проанализированы озвученные в СМИ данные с дачей объективной правовой оценки действиям (бездействию) всех органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые в силу возложенных на них полномочий должны предупреждать возникновение подобных ситуаций, в которых жизнь и здоровье детей подвергаются опасности, сообщили в СК.