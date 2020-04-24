В Свердловской области распространяется фейк об отравленной защитной маске
Жители Свердловской области распространяют очередной фейк об отравленных защитных масках в соцсетях и мессенджерах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе.
В пересылаемом сообщении граждан предупреждают об ограблениях, которые происходят по всей области – якобы под видом представителей местных властей в квартиры проникают мошенники и предлагают хозяину жилища примерить отравленную защитную маску.
В полицейском региональном главке такие сообщения назвали очередной «информационной уткой», уточнив, что подобных случаев на территории Свердловской области не зарегистрировано.
Но это не значит, что такие сведения можно проигнорировать. Так или иначе в нашем регионе имеют место случаи различных видов мошеннических действий. Рекомендую землякам двери своего жилища незваным гостям без проверки не открывать, предлагаемые товары не приобретать, пин-коды и пароли от своих банковских карт никому не называть. При поступлении подозрительных звонков или в случае визита подозрительных личностей требуется как можно скорее сообщать об этом по линии 02, либо по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, подытожил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.