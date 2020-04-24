В Свердловской области распространяется фейк об отравленной защитной маске

Но это не значит, что такие сведения можно проигнорировать. Так или иначе в нашем регионе имеют место случаи различных видов мошеннических действий. Рекомендую землякам двери своего жилища незваным гостям без проверки не открывать, предлагаемые товары не приобретать, пин-коды и пароли от своих банковских карт никому не называть. При поступлении подозрительных звонков или в случае визита подозрительных личностей требуется как можно скорее сообщать об этом по линии 02, либо по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, подытожил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.