4 детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 23 апреля около 19.30. Частный жилой дом загорелся в поселке Утес на улице Ленина. Четверо детей находились в это время в здании без присмотра взрослых, их спасти не удалось, сообщает Properm.ru.
Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте пожара работают следователи, криминалисты и эксперт-пожаротехник. Для определения причины смерти детей и возгорания будут назначены различные судебные экспертизы.
Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом. Всего в многодетной семье воспитывалось семь несовершеннолетних. Сейчас двое пострадавших детей находятся на лечении в больнице Екатеринбурга, матери выделено новое жилье.