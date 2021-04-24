42 пожарных тушат вспыхнувший склад на Уралмашзаводе в Екатеринбурге (Видео)

42 пожарных тушат вспыхнувший склад на Уралмашзаводе в Екатеринбурге (Видео)
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар возник на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. Тушение усложняется сильным дымом. К месту были направлены 42 пожарных.

Сообщение поступило на пульт оператора 24 апреля в 16.26. В течение четырех минут к месту прибыли первые спасатели. Горит деревянный склад с замороженной продукцией на территории производства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте был развернут штаб пожаротушения. Отмечается, что проведение тушения усложнено сильным задымлением. К тушению в настоящий момент привлечены 12 спецавтомобилей и 42 сотрудника МЧС.

Видео:ГУ МЧС по Свердловской области

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 23 апреля загорелся частный жилой дом в поселке Утес Пермского края. Четверо детей погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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