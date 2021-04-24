Девушка-инвалид обвиняет охранника екатеринбуржской больницы № 23 в избиении

Девушка-инвалид обвиняет охранника екатеринбуржской больницы № 23 в избиении
Сегодня, 13:31ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Девушка-инвалид из Екатеринбурга написала заявление в полицию об избиении на охранника больницы № 23.

По ее словам, мужчина грубо выталкивал ее из медучреждения и ударил за сопротивление. При этом у пострадавшей имплантирован специальный прибор для мониторинга работы сердца. Она утверждает, что охранник мог его повредить.

24-летняя екатеринбурженка является инвалидом второй группы из-за патологий сердца, при этом у нее может наступить внезапная смерть. 28 января она обратилась в 23-ю больницу с повреждением глаза.

Я сидела на первом этаже в приемном покое полтора–два часа. Никто не подходил. Потом зашла в один из кабинетов, чтобы узнать, сколько ждать еще. Но врачи просто делали вид, что меня нет, и молчали, не отвечали, рассказала девушка Е1.

По ее словам, она стала снимать врачей на телефон, а те, в свою очередь, вызвали охрану. Девушка пояснила, что охранник вытолкал ее из кабинета, а затем потащил по коридору, при этом хватая за место, где имплантирован прибор. Затем врач, которую ждала пострадавшая, успокоила мужчину, извинилась и вызвала кардиолога.

Девушка написала заявление в полицию, однако там отказались возбуждать уголовное дело ссылаясь на отсутствие доказательств. Тогда она обратилась в прокуратуру и дело вернули на расследование, были изъяты съемки с камер видеонаблюдения.

То, как охранник волочил меня по коридору, толкал — всё это могло спровоцировать остановку сердца, отметила екатеринбурженка.

В больнице № 23 пояснили, что охранник не является сотрудником медучреждения, сейчас он больше не дежурит в больнице.

Напомним, в середине марта охранники ночного клуба Duty Free в Екатеринбурге избили семейную пару. На место происшествия приезжала Росгвардия и скорая помощь. Мужчина был госпитализирован, врачи диагностировали у него перелом глазной орбиты.

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Екатеринбург
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