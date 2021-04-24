Девушка-инвалид обвиняет охранника екатеринбуржской больницы № 23 в избиении

По ее словам, она стала снимать врачей на телефон, а те, в свою очередь, вызвали охрану. Девушка пояснила, что охранник вытолкал ее из кабинета, а затем потащил по коридору, при этом хватая за место, где имплантирован прибор. Затем врач, которую ждала пострадавшая, успокоила мужчину, извинилась и вызвала кардиолога.