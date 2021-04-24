Молодой человек пытался покончить с собой в прямом эфире в Краснотурьинске

Молодой человек пытался покончить с собой в прямом эфире в Краснотурьинске
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Молодой человек из Краснотурьинска устроил стрим, за которым наблюдали около 30 человек, и попытался покончить с собой в прямом эфире.

Молодой человек выпивал алкоголь, сидя за столом, и устроил голосование среди подписчиков о способе совершения самоубийства. Многие пытались отговорить его от этого поступка, пишет Е1.

Затем он упал на пол и пролежал там около 1,5 часов. После этого на кухню зашли родственники, и молодой человек пришел в себя. Через какое-то время в квартиру пришли полицейские и взяли с него письменное объяснение. Они пояснили, что их вызвали люди, которые смотрели прямой эфир.

Напомним, 9 апреля в здании бывшей типографии мужчина из Краснотурьинска покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. У него остались несовершеннолетние дети. Перед смертью самоубийца выпивал алкоголь.

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