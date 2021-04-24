Неизвестные засунули в пакет и выбросили в мусорку котенка в Екатеринбурге

Неизвестные засунули в пакет и выбросили в мусорку котенка в Екатеринбурге
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: E1.ru
Неустановленные личности выбросили в мусорку рядом с ТЦ «Гринвич» котенка. Его спасли сотрудники торгового центра.

Происшествие случилось днем 24 апреля. Работники ТЦ услышали мяуканье и достали животное из мусорного бака.

Неизвестные решили его просто убить. Жестокость границ не знает, передает E1 слова очевидцев.

Фото:E1.ru

В настоящий момент котенок отмыт и накормлен. Для четвероногого пострадавшего планируют найти новый дом.

Напомним, 11 марта сообщалось как добровольцы из Сысерти спасли истекавшего кровью пса. Волонтеры увидели пост в социальных сетях о том, что собака вся к крови. Животное забрали в Екатеринбург и назвали Дик.

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Екатеринбург
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