Погиб хозяин квартиры при пожаре на улице Победы в Нижнем Тагиле

Кроме того, 17 человек были эвакуированы с помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы, из них двое детей. Пожар тушили 15 человек личного состава и пять единиц техники. Около 8.00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.