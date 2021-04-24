Погиб хозяин квартиры при пожаре на улице Победы в Нижнем Тагиле

Погиб хозяин квартиры при пожаре на улице Победы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
При пожаре на улице Победы в Нижнем Тагиле погиб хозяин квартиры. Предварительной причиной названа неосторожность при курении.

Сигнал о пожаре на улице Победы поступил на пульт диспетчера 24 апреля около 6.30. На первом этаже пятиэтажного дома на площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения, владелец квартиры. Возгорание обнаружил сосед сверху. Предполагаемая причина — неосторожность при курении, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Кроме того, 17 человек были эвакуированы с помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы, из них двое детей. Пожар тушили 15 человек личного состава и пять единиц техники. Около 8.00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, 20 апреля на улице Попова в Нижнем Тагиле произошел пожар, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой. Прибывшим спасателям пришлось тушить горящие домашние вещи.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пожарПобедыпогибшийНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы