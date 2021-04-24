Погиб хозяин квартиры при пожаре на улице Победы в Нижнем Тагиле

Сигнал о пожаре на улице Победы поступил на пульт диспетчера 24 апреля около 6.30. На первом этаже пятиэтажного дома на площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
При пожаре погиб мужчина 1970 года рождения, владелец квартиры. Возгорание обнаружил сосед сверху. Предполагаемая причина — неосторожность при курении, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Кроме того, 17 человек были эвакуированы с помощью дыхательных аппаратов по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы, из них двое детей. Пожар тушили 15 человек личного состава и пять единиц техники. Около 8.00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
Напомним, 20 апреля на улице Попова в Нижнем Тагиле произошел пожар, мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой. Прибывшим спасателям пришлось тушить горящие домашние вещи.