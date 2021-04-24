Свидетели заподозрили егеря в желании съесть сбитого под Асбестом лося

После инцидента к месту происшествия прибыл местный егерь. Очевидцы начали спрашивать его о том, куда будет направлено тело сбитого животного и заподозрили мужчину в том, что он может забрать его себе и съесть, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».