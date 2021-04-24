Свидетели заподозрили егеря в желании съесть сбитого под Асбестом лося

Происшествие случилось 23 апреля в 21.05 у поселка Изумруд под Асбестом. Транспортное средство получило механические повреждения. У «Рено» разбиты боковое стекла, бампер, капот. По линии ГИБДД в отношении владельца транспортного средства административный протокол не составлялся.
Чудом обошлось без жертв. В салоне иномарки, кроме водителя, находилась его супруга и 1,5-летний ребёнок, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
После инцидента к месту происшествия прибыл местный егерь. Очевидцы начали спрашивать его о том, куда будет направлено тело сбитого животного и заподозрили мужчину в том, что он может забрать его себе и съесть, сообщают подписчики группы «Вконтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
В разговоре с редакцией глава пресс-службы Свердловского главка МВД опроверг данные намерения со стороны егеря.
Тело лося гражданские специалисты увезли на утилизацию, а не для переработки в пищу, отметил полковник Горелых.
Со стороны ГИБДД в отношение водителя транспортного средства не составлялся административный материал в связи с произошедшим ДТП.
Напомним, 23 апреля сообщалось, как два человека попали в больницу после ДТП с лосем под Екатеринбургом. В 22.30 недалеко от Таватуя лось выбежал на трассу и угодил под колеса иномарки. Животное погибло, а двое человек пострадали.