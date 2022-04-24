Екатеринбурженка заявила о принудительном выселении ее и бабушки-ветерана из квартиры

Жительница Екатеринбурга Татьяна заявила, что ее 92-летнюю бабушку-ветерана и ее саму пытаются выселить из квартиры. Накануне, 23 апреля, к ним пришли четверо мужчин и стали выламывать дверь.

По словам Татьяны, им высверлили замки, сняли с петель двери и унесли. После этого мужчины стали выгонять женщин. На место была вызвана полиция, но прибывшие правоохранители не смогли решить конфликт. В результате женщины ночевали без входных дверей. Екатеринбурженка заявила, что полицейские встали на сторону мужчин. Она пояснила, что у нее есть документы на квартиру. Один из мужчин, по ее словам, представился бизнесменом. Его компания, рассказала Татьяна, уже закрыта и на предоставленных документах не было печатей и подписей. Знакомая Татьяны Лариса рассказала, что ей позвонила подруга и попросила о помощи. Один из мужчин ей заявил, что купил квартиру и предоставил заочное решение суда. Однако, по ее словам, в январе 2022 года Татьяна подала документы на отмену данного решения. Когда девушка уехала в полицию, то Лариса осталась защищать бабушку. По ее словам, на место прибыла скорая, которая заставляла сказать пенсионерку, что она себя нехорошо чувствует, пытались сделать укол или увезти настойчиво в больницу. В результате медики уехали, не добившись своего. Сама Татьяна написала в полиции два заявления — о краже, а также проникновении. Сам мужчина, который представился владельцем квартиры утверждает, что жилье его. Он отметил, что семья взяла ипотеку и не платила за нее, а банк выставил жилье на торги и продал. Женщина, по его словам, специально мешает им въехать и привезла в квартиру свою мать, которой прикрывается. Мужчина пояснил, что не собирался выселять женщин, а хотел попасть к себе в квартиру. Ломали дверь при этом, рассказывает екатеринбуржец, вместе с полицией. Дверь, по его словам, находится на ремонте и на нее будут установлены новые замки. А по поводу закрытия компании он заявил, что информация неверна, пишет Е1.

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