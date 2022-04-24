Курьер получил 5 суток ареста за участие в незаконном митинге в Екатеринбурге

Курьер получил 5 суток ареста за участие в незаконном митинге в Екатеринбурге
Курьер получил 5 суток ареста за участие в незаконном митинге в Екатеринбурге
Сегодня, 15:34ПроисшествияФото: 1МI
Водителю-курьеру из Екатеринбурга назначили пять суток ареста за участие в незаконном митинге, который проходил 24 февраля на площади 1905 года.

Мужчина в тот вечер развозил заказы интернет-магазина на автомобиле. В какой-то момент на него обратили внимание росгвардейцы, разгонявшие участников незаконной протестной акции. Екатеринбуржца выволокли из машины и уложили на землю, после чего привезли в отделение полиции. На мужчину был составлен протокол. 22 апреля суд решил, что состава преступления в данном деле нет, пишет Е1.

По данным издания, прямо из зала суда водителя снова привезли в полицию, где составили на него два протокола. 23 апреля состоялось еще одно заседание суда. Во время процесса ему предъявили обвинение в невыполнении требований полицейского, которое совершил еще 24 февраля.

В протоколе, распечатанном на принтере, также содержатся показания сотрудников полиции, написанные от руки. В итоге водителю назначили пять суток административного ареста и составили новый протокол о нарушении ПДД из-за сигналов, которые он якобы подавал, когда ехал по площади 1905 года.

Напомним, 2 апреля 2022 года в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 10 участников несогласованного пикета, который проходил на площади Кирова.

Сюжеты:
Новости УрФО
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