Обнажившегося прилюдно пожилого мужчину увезли на скорой помощи в Нижнем Тагиле

Обнажившегося прилюдно пожилого мужчину увезли на скорой помощи в Нижнем Тагиле
Обнажившегося прилюдно пожилого мужчину увезли на скорой помощи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Пожилой житель Нижнего Тагила обнажился в центре города. Один из очевидцев вызвал скорую помощь. Инцидент случился утром 17 апреля 2022 года.

Мужчина, пребывавший в неадекватном состоянии, находился около «Современника». Он стоял на коленях, сняв штаны, и кричал что-то непонятное. Что случилось, требовалась ли ему помощь — неизвестно, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Один из прохожих решил вызвать пожилому тагильчанину скорую помощь. По словам очевидца, врачи приехали быстро и увезли мужчину. Чем дело окончилось — прохожий не знает.

Видео:«Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в ноябре 2021 года в Екатеринбурге мужчина в одних трусах ворвался в ТЦ «Гринвич» и начал разносить всё вокруг. Охранники сумели его скрутить и вызвать полицию и скорую помощь.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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