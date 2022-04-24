Обнажившегося прилюдно пожилого мужчину увезли на скорой помощи в Нижнем Тагиле

Мужчина, пребывавший в неадекватном состоянии, находился около «Современника». Он стоял на коленях, сняв штаны, и кричал что-то непонятное. Что случилось, требовалась ли ему помощь — неизвестно, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Один из прохожих решил вызвать пожилому тагильчанину скорую помощь. По словам очевидца, врачи приехали быстро и увезли мужчину. Чем дело окончилось — прохожий не знает.
Напомним, в ноябре 2021 года в Екатеринбурге мужчина в одних трусах ворвался в ТЦ «Гринвич» и начал разносить всё вокруг. Охранники сумели его скрутить и вызвать полицию и скорую помощь.