Поле сухой травы полыхает около домов в екатеринбургском поселке

Поле сухой травы полыхает около домов в екатеринбургском поселке
Поле сухой травы полыхает около домов в екатеринбургском поселке
Сегодня, 20:07ПроисшествияФото: Е1
Крупный пожар вспыхнул в поселке «Совушки» в Екатеринбурге. Там горит поле сухой травы, а пламя подбирается к домам. Кроме того, в населенном пункте очень дымно, жители жалуются, что нечем дышать. 

Возгорание находится в конце улицы Абиркосовая. На его ликвидацию прибыло две пожарные машины. Также с водой бегают и местные мужчины. Люди в панике, пишет Е1 со ссылкой на жителей.

По словам одной из обитательниц поселка, неизвестно как люди будут спасаться, потому что не у всех есть возможность уехать в город, а все дома в дыму.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали о возгорании сухой травы на улице Абрикосовая в Горном щите. Мильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня. По оперативным данным, площадь пожара составляет 5 гектаров. Пожарные, находящиеся на месте, предпринимают меры, чтобы огонь не добрался до домов.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
происшествиепожарГорный ЩитЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы