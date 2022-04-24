Поле сухой травы полыхает около домов в екатеринбургском поселке

Крупный пожар вспыхнул в поселке «Совушки» в Екатеринбурге. Там горит поле сухой травы, а пламя подбирается к домам. Кроме того, в населенном пункте очень дымно, жители жалуются, что нечем дышать.

Возгорание находится в конце улицы Абиркосовая. На его ликвидацию прибыло две пожарные машины. Также с водой бегают и местные мужчины. Люди в панике, пишет Е1 со ссылкой на жителей. По словам одной из обитательниц поселка, неизвестно как люди будут спасаться, потому что не у всех есть возможность уехать в город, а все дома в дыму. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали о возгорании сухой травы на улице Абрикосовая в Горном щите. Мильные порывы ветра способствуют быстрому распространению огня. По оперативным данным, площадь пожара составляет 5 гектаров. Пожарные, находящиеся на месте, предпринимают меры, чтобы огонь не добрался до домов.

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