Улицу затопило кипятком в Екатеринбурге

Улицу затопило кипятком в Екатеринбурге
Улицу затопило кипятком в Екатеринбурге
Сегодня, 16:08ПроисшествияФото: Е1
Улица Боровая в Пионерском районе Екатеринбурга оказалась затоплена кипятком. Проезжая часть залита водой и немного закрывает колеса автотранспорта. Случай произошел утром 24 апреля 2022 года.

Водный поток начинается с Июльской улицы и бежит по Боровой, рассказал один из местных жителей Е1.

Оказалось, на Июльской улице был поврежден трубопровод. Быстро прибывшая на место происшествия бригада сотрудников городских теплосетей локализовала участок повреждения, после чего начались работы по устранению аварии.

В данный момент вода и отопления подаются жителям поселка по обратному трубопроводу. Срок устранения аварии до 18:00 вечера, сообщили в пресс-службе ЕТК.

Напомним, 11 апреля 2022 года в Екатеринбурге из-за аварии на электросетях жители Эльмаша остались без воды. Вскоре после происшествия на электросетях подали напряжение, и вода людям стала вскоре поступать в прежнем объеме.

Сюжеты:
Новости УрФО
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