Злоумышленники дважды украли дорогую обувь жильцов многоэтажки в Екатеринбурге

Обувь находилась на хранении в подъезде в специальных ящиках. Территория дома является закрытой, также там стоят видеокамеры, поэтому тревоги за своё имущество местные жители не испытывали, пишет Е1.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, жильцы поняли, что молодые люди до этого уже были в подъезде, точно так же украв некоторую обувь. Один из жильцов пояснил, что воры приходили со своим ключом и пакетами.
Напомним, недавно у екатеринбурженки украли все двери, бытовую технику, унитаз, плиту, холодильник и стиральную машину. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Вскоре был найден подозреваемый, которого заключили под стражу.