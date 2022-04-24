Злоумышленники дважды украли дорогую обувь жильцов многоэтажки в Екатеринбурге

Злоумышленники дважды украли дорогую обувь жильцов многоэтажки в Екатеринбурге
Злоумышленники дважды украли дорогую обувь жильцов многоэтажки в Екатеринбурге
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: 1МI
Жильцы многоэтажного дома в Екатеринбурге на улице Малышева были дважды обворованы неизвестными злоумышленниками. Украдена дорогая обувь. В целом нанесённый ущерб составляет около 100 тысяч рублей.

Обувь находилась на хранении в подъезде в специальных ящиках. Территория дома является закрытой, также там стоят видеокамеры, поэтому тревоги за своё имущество местные жители не испытывали, пишет Е1.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, жильцы поняли, что молодые люди до этого уже были в подъезде, точно так же украв некоторую обувь. Один из жильцов пояснил, что воры приходили со своим ключом и пакетами.

Напомним, недавно у екатеринбурженки украли все двери, бытовую технику, унитаз, плиту, холодильник и стиральную машину. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Вскоре был найден подозреваемый, которого заключили под стражу.

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