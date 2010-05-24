Пропавшую девочку искала вся милиция г. Нижний Тагил
Пропавшую девочку искала вся милиция Вагонки.
В воскресенье рано утром мама отправила девятилетнюю дочь к бабушке, посадив ее на маршрутку. В течение дня беспечная мать даже не поинтересовалась, доехала ли девочка до бабушки. Спохватилась она только вечером, когда узнала, что ее дочь до места так и не добралась. По заявлению женщины были подняты все подразделения милиции.
Оперативники выяснили, что мать злоупотребляла алкоголем, а бабушка, к которой поехала девочка, находится в больнице, в Екатеринбурге. Милиционеры начали проверять друзей девочки, у которых она могла остаться. Ближе к полуночи ребенка удалось найти у одного из одноклассников, сообщает пресс-служба УВД. Девочка рассказала, что, приехав к бабушке, просидела около часа у дверей. После чего она отправилась домой к однокласснику.
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