Пропавшую девочку искала вся милиция г. Нижний Тагил

В воскресенье рано утром мама отправила девятилетнюю дочь к бабушке, посадив ее на маршрутку. В течение дня беспечная мать даже не поинтересовалась, доехала ли девочка до бабушки. Спохватилась она только вечером, когда узнала, что ее дочь до места так и не добралась. По заявлению женщины были подняты все подразделения милиции.