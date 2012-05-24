Интерпол обнаружил в Нижнем Тагиле международного преступника

Интерпол совместно с отделом полиции №16 и УФМС арестовали преступника, объявленного в международный розыск Германией. Мужчина подозревается в убийстве иностранного гражданина в Берлинской квартире на улице Ансбахер Штрассе в июле 2000-го года.

Предположительно, он нанес мужчине тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и оставил умирать его связанным, при этом похитив бумажник. Полицейские квалифицировали действия Шевченко как убийство в целях ограбления, что предусматривает европейскими законами пожизненное лишение свободы.

Все это время мужчина скрывался в России, а последние годы жил в Нижнем Тагиле без регистрации и работал с должности замдиректора в одной из организаций. 21 мая прокуратура Ленинского района города вынесла постановление об аресте международного преступника, сейчас он помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится предэкстрадиционная проверка.