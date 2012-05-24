Сильнейший ураган в Екатеринбурге стал причиной смерти 36-летнего строителя (ФОТО разрушений)
24 мая 2012, 13:41Происшествия
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22 мая по Свердловской области прошел ураган, главной жертвой которого стал Екатеринбург. В городе сломано множество деревьев, повреждены автомобили, сорваны коммуникации городского электротранспорта.
Порывами ветра срывало рекламные щиты и части крыш зданий. Оторвавшимся листом фанеры ударило 36-летнего строителя, находящегося на пятом этаже дома на пересечении улиц Теплоходной и Таватуйской. Перелом шеи, полученный в результате удара, был очень тяжелым. Врачи не смогли спасти мужчину.
По сообщениям синоптиков, скорость ветра достигала 18-ти метров в секунду.Ситуация может повториться на днях, ведь прогнозируется приближениемощного холодного фронта, направляющегося на Урал.
Фото с сайта Ura.ru.
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