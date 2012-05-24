Сильнейший ураган в Екатеринбурге стал причиной смерти 36-летнего строителя (ФОТО разрушений)

Порывами ветра срывало рекламные щиты и части крыш зданий. Оторвавшимся листом фанеры ударило 36-летнего строителя, находящегося на пятом этаже дома на пересечении улиц Теплоходной и Таватуйской. Перелом шеи, полученный в результате удара, был очень тяжелым. Врачи не смогли спасти мужчину.