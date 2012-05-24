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Сильнейший ураган в Екатеринбурге стал причиной смерти 36-летнего строителя (ФОТО разрушений)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильнейший ураган в Екатеринбурге стал причиной смерти 36-летнего строителя (ФОТО разрушений)

24 мая 2012, 13:41Происшествия
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