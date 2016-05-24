Гараж с мотоциклом загорелся в Нижнем Тагиле, ещё один гараж подожгли неизвестные

Первый пожар произошел около трех часов дня на улице Левита. Огонь вспыхнул в гараже без номера и уничтожил находящийся внутри бокса мотоцикл, а также личное имущество. Пламя разгорелось настолько сильно, что перекинулось на соседний гараж, загорелась его кровля. Пять пожарных приблизительно за 15 минут ликвидировали открытое горение.

Второй гараж горел на улице Карла Маркса. Звонок о пожаре поступил в 17:52. Пожарные следователи считают, что возгорание произошло не случайно, а имел место преднамеренный поджог. Площадь пожара была относительно невелика и составила 2 квадратных метра. Огонь повредил обшивку двери и внутреннюю отделку.

В обоих случаях устанавливается ущерб. Причина первого пожара ещё выясняется.

Под Нижним Тагилом в природном парке «Река Чусовая» вчера продолжалось тушение начавшегося там по вине людей пожара.