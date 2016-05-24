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Пуля попала в сердце: в Екатеринбурге неизвестный расстрелял многодетную мать прямо на улице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пуля попала в сердце: в Екатеринбурге неизвестный расстрелял многодетную мать прямо на улице

24 мая 2016, 17:05ПроисшествияТимофей Данилов
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