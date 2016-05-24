Пуля попала в сердце: в Екатеринбурге неизвестный расстрелял многодетную мать прямо на улице

Убийство было совершено в понедельник вечером. Около 17:40 неустановленный преступник в микрорайоне Заречный застрелил 41-летнюю женщину, мать троих детей.

По одной из версий, выстрел прозвучал, когда Татьяна направлялась за дочками в детский сад. По другой, на женщину напали во время её прогулки с подругами. Злоумышленник стрелял дважды: в спину, а затем в грудь.

Пострадавшую доставили в больницу со сквозным огнестрельным ранением сердца. Медикам не удалось спасти жизнь матери троих детей – женщина потеряла 4 литра крови и скончалась через несколько часов.

Сыщики и криминалисты оперативно установили личность погибшей. Близкие не могут предположить, по какой причине убили их родственницу. По их словам, женщина была домохозяйкой и не имела проблем. Её муж - начальник охраны на одном из предприятий Екатеринбурга.

Е1.RU отмечает, что жители микрорайона многократно обращались в полицию с жалобой на неизвестного стрелка, который палил по прохожим из пневматики.