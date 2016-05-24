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В Екатеринбурге две мошенницы похитили у 87-летней старушки 100 000 рублей, прикинувшись социальными работницами (ФОТО)
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В Екатеринбурге две мошенницы похитили у 87-летней старушки 100 000 рублей, прикинувшись социальными работницами (ФОТО)

24 мая 2016, 15:15ПроисшествияПавел Щербина
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