В Екатеринбурге две мошенницы похитили у 87-летней старушки 100 000 рублей, прикинувшись социальными работницами (ФОТО)

В дверь к 87-летней пенсионерке позвонили две женщины, представившись социальными работницами. Они пообещали повышение пенсии, а также рассказали о возможном дефолте. После чего сказали пенсионерке, что должны переписать номера всех банкнот, имеющихся в доме.

Пенсионерка достала деньги из тайника, но затем решила позвонить своей дочери. Одна из преступниц, увидев, что происходящее начинает принимать неблагоприятный оборот, выхватила у пенсионерки деньги (около 100 000 рублей) и скрылась с сообщницей, сообщает e1.ru.

Уже через 10 минут дочь потерпевшей была в квартире у пенсионерки. Они вызвали полицию, написали заявление и дали показания о произошедшем. Примечательно, что в подъезде, где проживает пенсионерка, в лифте установлены камеры. Одна из злоумышленниц, поднимаясь в квартиру потерпевшей, посмотрела прямо в объектив одной из камер.

ФОТО: Светлана Колмогорова

Сейчас полиция разыскивает преступниц по кадрам, заснятым камерой. Полиция Екатеринбурга рассказала журналистам e1.ru, что уголовное дело по ст. «грабёж» возбуждено. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности и задержания подозреваемых.

TagilCity.ru напоминает о том, что мошенники часто выбирают своими жертвами пенсионеров. Если вы узнаёте девушку на фотографии или обладаете информацией о её местонахождении, полиция Екатеринбурга просит сообщить об этом по номеру: +7 (343) 356-42-04.