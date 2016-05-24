В Екатеринбурге таксист-мигрант подозревается в вербовке в террористы

В конце прошлого года жительница Екатеринбурга пожаловалась в управление ФСБ на водителя одной из городских служб такси. Женщина попросила спецслужбы проверить мужчину на причастность к террористической деятельности. По словам гражданки, во время поездки таксист-иностранец включил и предложил послушать интервью с неким мужчиной, 10-летнюю сестру которого завербовали в террористки-смертницы.

Как считает женщина, главная цель данной аудиозаписи – оправдание террора и вербовка новых приверженцев в экстремистскую и террористическую деятельность. Например, дама вспомнила, что в некоторых фрагментах интервью на ломаном русском неизвестный человек говорил, что смерть маленьких детей в результате террористической деятельности не является преступлением.

Спецслужбам удалось найти таксиста, на которого указала женщина. Им оказался 25-летний уроженец Таджикистана. Однако у задержанного не нашли никаких экстремистских или террористических материалов, поэтому доказать его причастность к вербовке оказалось невозможным.

Тем не менее, молодой человек нарушил миграционное законодательство – иностранец проживал в России незаконно. Нелегала на 5 лет депортировали из страны. Но в этом году бывший таксист снова вернулся в Россию. На этот раз его задержали сотрудники ФСБ по Челябинской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы.

А подозрительную аудиозапись, которую слышала пассажирка в салоне такси, нашли у подсудимого в ходе расследования. Жительница Екатеринбурга опознала подозреваемого. Сейчас проводится проверка уроженца Таджикистана на причастность преступлений, находящихся в компетенции органов безопасности.