В Нижнем Тагиле на ГГМ пьяный хозяин квартиры до смерти избил приятеля за то, что тот критиковал его жену
Полиция Нижнего Тагила установила личность человека, избившего до смерти мужчину на ГГМ. Напомним, сильно избитый мужчина был найден у дома №28 на Октябрьском проспекте, он скончался до приезда скорой.
Сотрудники полиции выяснили, что погибший мужчина любил выпить в местном питейном заведении или у своего приятеля, живущего в доме неподалеку. Когда полицейские позвонили в дверь квартиры, где жил приятель, им открыл пьяный хозяин квартиры. Он не удивился визиту правоохранительных органов и рассказал, что погибший мужчина распивал вместе с ним спиртное. За то, что тот начал плохо говорить о его супруге, хозяин квартиры его избил и выгнал на улицу. О том, что его знакомый умер от побоев, он не знал.
Оба участника этого происшествия знакомы правоохранительным органам Нижнего Тагила. Так, погибший уже привлекался к уголовной ответственности и находился на учете. Нанесший побои хозяин квартиры был судим уже трижды. Теперь за убийство он может получить до 15 лет тюрьмы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru