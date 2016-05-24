В Нижнем Тагиле на ГГМ пьяный хозяин квартиры до смерти избил приятеля за то, что тот критиковал его жену

Сотрудники полиции выяснили, что погибший мужчина любил выпить в местном питейном заведении или у своего приятеля, живущего в доме неподалеку. Когда полицейские позвонили в дверь квартиры, где жил приятель, им открыл пьяный хозяин квартиры. Он не удивился визиту правоохранительных органов и рассказал, что погибший мужчина распивал вместе с ним спиртное. За то, что тот начал плохо говорить о его супруге, хозяин квартиры его избил и выгнал на улицу. О том, что его знакомый умер от побоев, он не знал.