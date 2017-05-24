Иномарка сгорела ночью на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошёл ночью под окнами дома №70А по улице Энтузиастов Дзержинского района Нижнего Тагила.

Машина загорелась около 3 часов утра. Вскоре это заметили жители близлежащих домов.

Соседи вовремя заметили и успели отогнать свои машины. Также они успели предупредить и других соседей пояснил редакции TagilCity.ru очевидец.

На тушение прибыли две пожарные машины, и возгорание было оперативно устранено. Однако загоревшийся автомобиль успел сгореть полностью.

Утром приходил участковый и узнавал, видел ли кто-нибудь что-то странное рассказал один из очевидцев.

Причина возгорания автомобиля устанавливается.