Иномарка сгорела ночью на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
24 мая 2017, 10:55ПроисшествияЕкатерина Малых
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Сегодня, 24 мая, сгорел автомобиль на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар произошёл ночью под окнами дома №70А по улице Энтузиастов Дзержинского района Нижнего Тагила.
Машина загорелась около 3 часов утра. Вскоре это заметили жители близлежащих домов.
Соседи вовремя заметили и успели отогнать свои машины. Также они успели предупредить и других соседей пояснил редакции TagilCity.ru очевидец.
На тушение прибыли две пожарные машины, и возгорание было оперативно устранено. Однако загоревшийся автомобиль успел сгореть полностью.
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Утром приходил участковый и узнавал, видел ли кто-нибудь что-то странное рассказал один из очевидцев.
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Причина возгорания автомобиля устанавливается.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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