Легковушка снесла забор рядом с автомобильным мостом на ул. Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло утром, в 8:30, на хорошо известном тагильским автолюбителям перекрестке улиц Серова-Красноармейская. Там в результате аварии легковой автомобиль вылетел с проезжей части и сшиб часть забора. Второй автомобиль отбросило на пешеходную дорожку.

Сам инцидент произошел, когда автомобиль Daewoo Nexia поворачивал налево, с ул. Серова на Красноармейскую. Водитель не предоставил преимущество автомобилю Nissan Sunny, который ехал навстречу по ул. Серова. В результате произошло столкновение - сила удара отбросила машины на пешеходную дорожку, где в это время шла девушка 1997 года рождения.

В ГИБДД сообщают, что после аварии в больницу был госпитализирован пассажир автомобиля Daewoo, мужчина 1998 года рождения. Он получил тупую травму живота. Девушка-пешеход от удара автомобиля получила ссадину в районе тазобедренного сустава. После оказания ей медицинской помощи её отпустили домой. Если бы девушка шла немного быстрее, то она вполне могла бы оказаться под колесами Ниссана, скорость которого была выше.

Фото отделения пропаганды ГИБДД

Перекресток улиц Серова-Красноармейская пожалуй один из самых аварийных в Нижнем Тагиле. Там регулярно происходят ДТП, которые нередко заканчиваются для автолюбителей вылетом в забор. Так, в марте один из таких случаев был запечатлён городским камерами. Тогда женщина-водитель получила ушиб челюсти.