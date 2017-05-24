Машина Росгвардии попала в ДТП в центре Екатеринбурга (ВИДЕО)
24 мая 2017, 15:10Происшествия
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Машина Росгвардии и иномарка столкнулись в центре Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Автомобиль ехал со спецсигналами, в нем находились три человека. От удара одного из них зажало в покореженной машине. Информации о состоянии здоровья правоохранителей пока не поступало.
Установлено, что виновником ДТП стал водитель внедорожника, который не уступил дорогу полицейским, пишет Е1.
Видео: Е1
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