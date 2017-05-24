Ограбление банка произошло в Екатеринбурге: похищено 2 млн 700 тысяч рублей
24 мая 2017, 14:45Происшествия
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В уральской столице произошло ограбление банка. Никто не пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
Около 13:45 в одном из банков на улице Космонавтов в Екатеринбурге произошло ограбление. Как сообщает РИА URA.RU, украдено 2,7 млн рублей.
Грабители угрожали сотрудникам банка предметами, напоминающими гранату и пистолет. В здании, где произошло ЧП, находятся два банка. В котором из них произошло ограбление, пока неизвестно.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности преступников.
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