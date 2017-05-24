Подростки в Каменске-Уральском избили инвалида и снимали сцену на телефон

Это случилось еще 19 мая, однако лишь спустя три дня в полицию с заявлением обратился сын пенсионера.

Подростки толкнули мужчину со спины, ударили несколько раз по голове, по ногам, пишет Ura.ru. Пострадавший оказался офицером в отставке, у него двое детей и четыре внука.

В полиции Свердловской области информацию подтвердили. Сейчас участковый уполномоченный проводит проверку. Личности нападавших еще предстоит установить специалистам, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по регионе Валерий Горелых.