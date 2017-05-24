Подростки в Каменске-Уральском избили инвалида и снимали сцену на телефон
24 мая 2017, 08:30Происшествия
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В Каменске-Уральском подростки избили 63-летнего мужчину и снимали происходящее на телефон. Как оказалось, пострадавший – инвалид.
Это случилось еще 19 мая, однако лишь спустя три дня в полицию с заявлением обратился сын пенсионера.
Подростки толкнули мужчину со спины, ударили несколько раз по голове, по ногам, пишет Ura.ru. Пострадавший оказался офицером в отставке, у него двое детей и четыре внука.
В полиции Свердловской области информацию подтвердили. Сейчас участковый уполномоченный проводит проверку. Личности нападавших еще предстоит установить специалистам, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по регионе Валерий Горелых.
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