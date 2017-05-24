Рабочий погиб на предприятии в Нижнем Тагиле
24 мая 2017, 10:10Происшествия
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Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту гибели рабочего на «Огнеупорном заводе дунитовых изделий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел 22 мая. По предварительной версии, при распрессовке колесной пары на гидравлическом прессе произошло выдавливание и сброс отправки. В результате чего погиб рабочий, который получил травму грудной клетки.
Надзорное ведомство установит точную картину произошедшего, даст оценку действиям работников предприятия и проверит соблюдение на объекте техники безопасности.
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