Расследование по делу о покушении на убийство жителя Екатеринбурга на своего 4-летнего сына завершено
В Екатеринбурге жестокое избиение отцом своего малолетнего сына на глазах прохожих могло закончиться смертью мальчика, если бы за него не вступились очевидцы происходящего.
Следствием установлено, что 18 апреля 2017 года пьяный 39-летний екатеринбуржец начал избивать своего четырехлетнего сына прямо на улице, на глазах у прохожих. Он несколько раз с силой ударил ребенка об асфальт. Затем уже лежавшего на тротуаре мальчика несколько раз ударил головой о тротуарное покрытие.
Очевидцами жестокой расправы над ребенком стали прохожие. Благодаря двум мужчинам, вступившимся за мальчика, удалось спасти ему жизнь.
Один из спасителей ребенка применил оправданную физическую силу и нейтрализовал злоумышленника, уложив его на асфальт. После этого прохожие подошли к малышу, поставили его на ноги и начали успокаивать.
Проезжавшая в это время машина скорой помощи остановилась. Медики оказали первую помощь и мальчику, и его отцу.
В дальнейшем выяснением обстоятельств преступления занялись следователи СУ СК Свердловской области. Расследование уголовного дела было завершено в кратчайшие сроки и направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, согласно соответствующей статье УК РФ «покушение на убийство малолетнего».
В Следственном комитете решается вопрос о поощрении ведомственной наградой свидетеля, который нейтрализовал злоумышленника, тем самым сумел остановить жестокое избиение ребенка, которое могло привести к смерти малолетнего. Также устанавливается личность второго мужчины, вступившегося за мальчика. Его действия тоже заслуживают быть отмеченными.
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