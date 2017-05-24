Расследование по делу о покушении на убийство жителя Екатеринбурга на своего 4-летнего сына завершено

Следствием установлено, что 18 апреля 2017 года пьяный 39-летний екатеринбуржец начал избивать своего четырехлетнего сына прямо на улице, на глазах у прохожих. Он несколько раз с силой ударил ребенка об асфальт. Затем уже лежавшего на тротуаре мальчика несколько раз ударил головой о тротуарное покрытие.

Очевидцами жестокой расправы над ребенком стали прохожие. Благодаря двум мужчинам, вступившимся за мальчика, удалось спасти ему жизнь.

Один из спасителей ребенка применил оправданную физическую силу и нейтрализовал злоумышленника, уложив его на асфальт. После этого прохожие подошли к малышу, поставили его на ноги и начали успокаивать.

Проезжавшая в это время машина скорой помощи остановилась. Медики оказали первую помощь и мальчику, и его отцу.

В дальнейшем выяснением обстоятельств преступления занялись следователи СУ СК Свердловской области. Расследование уголовного дела было завершено в кратчайшие сроки и направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, согласно соответствующей статье УК РФ «покушение на убийство малолетнего».

В Следственном комитете решается вопрос о поощрении ведомственной наградой свидетеля, который нейтрализовал злоумышленника, тем самым сумел остановить жестокое избиение ребенка, которое могло привести к смерти малолетнего. Также устанавливается личность второго мужчины, вступившегося за мальчика. Его действия тоже заслуживают быть отмеченными.