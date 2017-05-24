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Сообщивший о минировании вокзала мужчина даёт объяснения в Линейном отделе Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщивший о минировании вокзала мужчина даёт объяснения в Линейном отделе Нижнего Тагила

24 мая 2017, 14:15ПроисшествияДенис Таратонов
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