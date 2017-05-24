Сообщивший о минировании вокзала мужчина даёт объяснения в Линейном отделе Нижнего Тагила

Мужчина был установлен в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Деяние было раскрыто по горячим следам в течение 2-3 часов. Он находится у нас, с ним проводится работа. Мера пресечения не избиралась, мужчина вызван по повестке рассказал редакции TagilCity.ru 24 мая начальник штаба Дмитрий Тарасов.

Напомним, 22 мая около 20 часов на телефон 02 в МУ МВД «Нижнетагильское» поступил звонок о том, что вокзал заминирован. При этом не уточнялось, какой именно, поэтому спецслужбы проверили все три вокзала Нижнего Тагила. На железнодорожном вокзале сотрудники линейного отдела произвели эвакуацию и оцепление, чтобы не допустить проникновение в зону посторонних лиц. Специалисты не обнаружили взрывного устройства, поэтому в 21:35 доступ на ж/д вокзал был открыт.