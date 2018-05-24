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24 загорания мусора и сухой травы произошло на территории Нижнего Тагила за два дня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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24 загорания мусора и сухой травы произошло на территории Нижнего Тагила за два дня

24 мая, 12:05Происшествия
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